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Бывший нападающий Ювентуса Душан Влахович достиг устной договоренности с Бешикташем о продолжении карьеры. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Контракт сербского форварда с турецким клубом будет рассчитан до 30 июня 2029 года. Влахович присоединится к Бешикташу на правах свободного агента. Ожидается, что 12 августа нападающий прибудет в Турцию. После этого футболист должен пройти медицинский осмотр, по результатам которого стороны смогут завершить оформление сделки.
С 1 июля 2026 года Влахович находится в статусе свободного агента после завершения контракта с Ювентусом. В туринский клуб серб присоединился в январе 2022 года. За это время форвард провел в составе старой синьоры 168 матчей, забил 68 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с Ювентусом Влахович выиграл Кубок Италии в сезоне-2023/24.
В Бешикташе сербский нападающий станет одним из главных новичков команды и, вероятно, основной фигурой в атаке. Турецкий клуб рассчитывает, что опыт Влаховича поможет ему бороться за высокие позиции в национальном чемпионате.
Ранее другой турецкий клуб – Трабзонспор, за который выступают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, – подписал Мохамеда Салаха.