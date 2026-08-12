Сергей Разумовский

Бывший нападающий Ювентуса Душан Влахович достиг устной договоренности с Бешикташем о продолжении карьеры. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

🚨⚪️⚫️ Dusan Vlahović to Besiktas, here we go! Verbal agreement in place for the Serbian striker.



Contract until June 2029, three year deal with medical to follow as Besiktas plan for his travel today. pic.twitter.com/wghnUqjViS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Контракт сербского форварда с турецким клубом будет рассчитан до 30 июня 2029 года. Влахович присоединится к Бешикташу на правах свободного агента. Ожидается, что 12 августа нападающий прибудет в Турцию. После этого футболист должен пройти медицинский осмотр, по результатам которого стороны смогут завершить оформление сделки.

С 1 июля 2026 года Влахович находится в статусе свободного агента после завершения контракта с Ювентусом. В туринский клуб серб присоединился в январе 2022 года. За это время форвард провел в составе старой синьоры 168 матчей, забил 68 голов и отдал 16 результативных передач. Вместе с Ювентусом Влахович выиграл Кубок Италии в сезоне-2023/24.

В Бешикташе сербский нападающий станет одним из главных новичков команды и, вероятно, основной фигурой в атаке. Турецкий клуб рассчитывает, что опыт Влаховича поможет ему бороться за высокие позиции в национальном чемпионате.

Ранее другой турецкий клуб – Трабзонспор, за который выступают украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский, – подписал Мохамеда Салаха.