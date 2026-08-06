Сергей Разумовский

Мохамед Салах официально стал игроком Трабзонспора. О переходе египетского вингера сообщила пресс-служба турецкого клуба.

34-летний футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Салах подписал с Трабзонспором контракт, рассчитанный на два года.

Турецкий клуб также обнародовал финансовые условия соглашения. За каждый сезон египтянин гарантированно будет получать 17 миллионов евро. Из этой суммы 10 миллионов составит годовая зарплата футболиста, а еще семь миллионов он получит в качестве подписного бонуса. Кроме гарантированных выплат, контракт предусматривает дополнительные бонусы. Их размер будет зависеть от выполнения Салахом определенных в договоре условий.

Отдельно Трабзонспор заключил с футболистом соглашение по имиджевым правам. Египтянин будет получать 20 процентов дохода от продажи продукции с брендом Mohamed Salah в клубном магазине. Турецкая команда также будет выплачивать агентское вознаграждение. Оно составит пять процентов от общей суммы валовой зарплаты Салаха.

Предыдущим клубом египетского вингера был Ливерпуль. Салах покинул английскую команду после завершения сезона-2025/26. В прошлом сезоне он провел 41 матч, забил 12 голов и сделал десять результативных передач.

Трабзонспор завершил прошлый сезон на третьем месте в чемпионате Турции. Переход Салаха должен усилить атакующий потенциал команды и помочь ей бороться за высшие позиции в национальном первенстве. В составе Трабзонспора выступают двое украинцев – полузащитник Руслан Малиновский и защитник Арсений Батагов.

В то же время в 2026 году турецкий клуб покинули еще двое украинских футболистов. Вингер Александр Зубков перешел в греческий АЕК, а нападающий Данило Сикан продолжил карьеру в Андерлехте.