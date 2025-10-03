Вингер Монреаля и сборной Украины U-20 Геннадий Синчук в интервью XSPORT вспомнил, как развивались события в матче 2-го тура ЧМ-2025 против Панамы.

Играть на результат и некрасиво играть - две разные вещи. Когда с самого начала игры они начали лежать по 10 минут, падать, кричать. Айнел, который играет за Черноморец, научил своих нашей ругани нецензурной. Всю игру нас провоцировали, про войну говорили плохие вещи.

Вы сами видели, как панамцы челленджами затягивали игру. Мы смотрели матчи других команд на турнире и в тех ситуациях, где не было повода просить челлендж, пытались сбивать темп, - рассказал Синчук.