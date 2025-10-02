Сергей Стаднюк

Пятница, третье октября начнет новый футбольный уикенд после первой полноценной европейской середины недели — от матчей украинских лиг до противостояний в Англии и главного блюда для украинского болельщика.

В девятом туре Первой лиги день откроет поединок в Франковске, где Прикарпатье примет Ворсклу — хозяева будут играть с поддержкой родных трибун, а полтавчане будут стремиться добыть важные очки в борьбе за возвращение в УПЛ. В Петровом состоится встреча Ингульца с Феникс-Мариуполем, который дал бой Буковине.

12:00 | Прикарпатье – Ворскла. Прямая трансляция

14:00 | Ингулец – Феникс-Мариуполь. Прямая трансляция

В группе А Второй лиги самыми интересными станут два противостояния. В 13:00 Полесье-2 сыграет против Реал Фармы — молодёжь против опытного бойца профессионального футбола. А уже в 15:00 дубль тернопольской Нивы попробует использовать преимущество родных стен в матче с Вильховцами.

13:00 | Полесье-2 – Реал Фарма. Прямая трансляция

15:00 | Самбор-Нива-2 – Вильховцы. Прямая трансляция

Начинается восьмой тур украинской Премьер-лиги. В Ковалевке в 15:30 Колос встретится с Рухом, и это будет борьба за важные очки в середине таблицы. А в 18:00 Заря на выезде будет противостоять Эпицентру — новичок УПЛ проверит свои силы в матче с грозным и опытным соперником.

15:30 | Колос – Рух. Прямая трансляция

18:00 | Эпицентр – Заря. Прямая трансляция

Английская Премьер-лига завершит клубный игровой день. В 22:00 Борнмут сойдётся с Фулхэмом. Бывшая команда Ильи Забарного против экс-вингера Шахтёра Кевина.

22:00 | Борнмут – Фулхэм. Прямая трансляция

Завершит день юношеский чемпионат мира. Стартует последний тур группового этапа. В 23:00 сборная Украины U-20 встретится с ровесниками из Парагвая. Этот матч станет решающим в борьбе за выход в плей-офф. «Сине-жёлтые» по дополнительным показателям опережают соперника на вершине таблицы. В целом обоих устроит ничья, но латиноамериканцы могут иметь амбиции получить более «проходимого» оппонента в 1/8 финала. Так что борьба вполне обещает быть ожесточённой.

23:00 | U-20. Украина – Парагвай. Прямая трансляция