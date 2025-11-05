Защитник Шахтера Алаа Грам накануне матча третьего тура группового этапа Лиги конференций с исландским Брейдабликом пообщался с журналистами.

«Для нас все матчи важны, и завтрашний – один из них. Должны сделать все, чтобы одержать победу, ведь нам нужно поддерживать ритм. Недавно мы победили Динамо в последнем матче, но и Лига конференций также очень важна для нас. Надеюсь, сможем сделать все, чтобы одержать победу завтра.

Конечно, в футболе случаются как неудачные матчи, так и позитивные. Но после таких игр нам нужно делать акцент именно на позитивном и извлечь из них те полезные уроки, которые можем. В то же время та игра состоялась два-три недели назад, с тех пор мы много работали, сделали все необходимое, чтобы подготовиться и сосредоточиться на завтрашней.

Матч с Легией уже позади, сейчас думаем только о завтрашнем. Хотим набрать три очка и сделаем все возможное для победы», – цитирует Грама клубная пресс-служба.