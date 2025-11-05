Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран накануне матча третьего тура группового этапа Лиги конференций с исландским Брейдабликом пообщался с журналистами.

«В прошлом матче Лиги конференций мы потерпели поражение от Легии и теперь хотим показать реакцию после той игры. Завтра выйдем на поле, чтобы продемонстрировать свой лучший уровень. Некоторые из наших футболистов – это будущее Шахтера, поэтому я с нетерпением жду завтрашнего противостояния, чтобы увидеть уровень игры и команду.

Будем стараться прибавлять и действовать уверенно на поле. Стремимся одержать победу, ведь Лига конференций также одна из наших главных целей. Попробуем передать этот позитивный настрой на поле завтра.

Конечно, наша мечта – войти в первую восьмерку, но в футболе возможно все. Если нам придется сыграть дополнительный раунд, то есть плей-офф, я верю, что мы сможем пройти дальше. Но, конечно, главная цель – завершить турнир в первой восьмерке», – цитирует Турана клубная пресс-служба.