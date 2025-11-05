Известный украинский тренер Владимир Цыткин в интервью Xsport подвел итоги матча 11 тура УПЛ между Шахтером и Динамо (3:1).

От матча во Львове я ожидал несколько большего. Шахтер получил хорошую пощечину по самолюбию в первой игре. С тренерской точки зрения было интересно, как отреагирует Туран. Шахтер не столько превосходил Динамо в плане техники и тактических моментов, сколько огромным желанием взять реванш. Результат первой игры сильно задел донетчан, и они хотели реабилитироваться. Это выливалось в постоянные игровые стыки, микродуэли. Было интересно смотреть.

Такие матчи отнимают очень много физических и ментальных сил. Игры были тяжелыми с точки зрения психологии. Очень многое стояло на кону в воскресном матче не только для Шахтера, но и для Динамо, - рассказал Циткин.