Михаил Цирук

С пятницы по воскресенье состоялись все 8 матчей 10 тура УПЛ, и из-за того, что в середине этой недели команды будут играть матчи 1/8 финала Кубка Украины, закрыть программу пришлось за выходные. Шахтер и Динамо наконец победили, причем сделали это с одинаковым счетом, Эпицентр впервые в истории одержал две подряд победы в элите, ЛНЗ более суток был лидером турнирной таблицы, а Полтава заработала зачетные очки впервые с середины сентября. Предлагаем вашему вниманию главные итоги уикенда в украинской национальной первенстве.

Александрия - Эпицентр 0:1

Тур начался с очень важной победы для Эпицентра. А если еще и учесть, что даже по игре подопечные Сергея Нагорняка совсем не выглядели мальчиками для битья, то новичок элиты может гордиться собой еще сильнее. Судьбу встречи решил единственный гол Хоакинте на 33-й минуте, который принес команде из Каменца-Подольского вторую подряд победу, позволил обойти Александрию и подняться на 13-ю позицию.

Верес - Заря 0:0

Шанс на победу в этом туре упустила луганская Заря. Команда Виктора Скрипника провела весь второй тайм против Вереса в большинстве, владела игровой инициативой, однако пробить защиту соперника так и не смогла, так что в результате ничья 0:0, которой скорее должны радоваться хозяева.

Металлист 1925 - ЛНЗ 0:1

Не на шутку разошелся черкасский ЛНЗ, который после разгрома Шахтера одержал еще две победы: сначала над Колосом (1:0), а теперь над грозным Металлистом 1925. Единственный мяч в матче забил Проспер Оба, который также разошелся вместе со своим клубом и забил в третьей игре подряд, или же четвертый гол в пяти поединках. До 17:30 следующего дня ЛНЗ даже держался на первом месте в таблице, но потом все стало на свои места.

Карпаты - Рух 0:0

Пожалуй, худшим матчем тура был именно этот, а его результат лишь в очередной раз подчеркнул проблемы обеих команд. Карпаты больше атаковали и давили, но этого оказалось недостаточно, чтобы забить хотя бы один мяч. Так что реабилитироваться за поражение от Эпицентра в прошлом туре подопечные Владислава Лупашко не смогли, а Рух так и не сдвинулся с предпоследнего места в таблице.

Оболонь - Полесье 0:4

Сразу три матча тура завершились победой одной команды со счетом 4:0, и первая из них произошла на Оболонь-Арене. В этом сезоне пивовары уже кусали фаворитов, но огорчить или хотя бы потрепать нервы житомирскому Полесью совсем не удалось. Судьбавстречи была определена в заключительной трети первого тайма, когда гости сначала вышли вперед благодаря голу Андриевского, а затем закрепили преимущество усилиями Велетня.

Мог отличиться еще и Брагару, но его мяч отменили из-за офсайда. Во втором тайме житомиряне развили успех и забили еще столько же: отличились Чоботенко и Гайдучик. В итоге - разгром, который поднял Полесье на четвертую строчку турнирной таблицы.

Полтава - Колос 2:2

Веселый матч выдали в Кропивницком Полтава и Колос. Значительной мерой этому способствовал быстрый гол хозяев в исполнении Одарюка, который заставил команду Костышина активнее двигаться с первых минут. Результаты этого движения пришли лишь на 66 минуте, когда Ойевуси сравнял счет в поединке, и почти сразу Бужин снова вывел полтавчан вперед.

Спастись от поражения Колосу удалось благодаря реализованному пенальти Элиаса, но общей динамики это не меняет: команда не выигрывает уже пять матчей подряд. Не слишком помогло это очко и Полтаве, ведь она до сих пор последняя, а выиграла в этом сезоне УПЛ только один раз.

Шахтер - Кудривка 4:0

Серию из трех матчей без побед во всех турнирах прервал донецкий Шахтер, очень уверенно разобравшись с Кудривкой. До перерыва забивали Элиас и Очеретько, после - еще раз Элиас и молодой Глущенко. Эта победа вернула горнякам лидерство в турнирной таблице, но как же все радовались в течение того недолгого времени, пока наших грандов не было даже в топ-2…

Динамо - Кривбасс 4:0

Значительно статуснее выглядела победа 4:0 в исполнении киевского Динамо, ведь подопечные Александра Шовковского обыграли не новичка элиты, а команду, начавшую тур в статусе лидера. Два первых гола бело-голубых пришли со стандартов: сначала Попов замкнул подачу Буяльского с углового, а затем Караваев воспользовался пожаром в штрафной соперника и с силой вогнал мяч в ворота.

Третий мяч стал следствием феерической комбинации Кабаева и Ярмоленко с завершением от последнего, а точку во встрече поставил Герреро, который вышел на замену. Итак, 4:0: Динамо прервало серию из пяти подряд матчей без побед, а Кривбассу до борьбы за высшие места еще расти и расти.

В материале использованы фото Getty images, УПЛ