Защитник Динамо Александр Караваев подвел итоги матча десятого тура украинской Премьер-лиги против Кривбасса (4:0). Слова футболиста передает пресс-служба клуба со ссылкой на УПЛ ТВ.

Каждую игру мы разбираем, просто было какое-то невезение. Например, в предыдущей игре с «Зарей» у нас было практически столько же моментов, сколько и сегодня, просто мяч не попадал в ворота. Но я считаю, что плодотворная работа на тренировках и то желание, которое у нас есть, и в играх, и на тренировках, потом возвращается. Сегодня нам удалось забить много голов, а могли даже еще больше. Двигаемся дальше.

Разговоры Шовковского с игроками? Такие индивидуальные беседы постоянно происходят. Мы постоянно разговариваем, либо когда собираемся на теоретические занятия, либо вызывают кого-то из игроков отдельно. Это обычный рабочий процесс. Мы работаем над ошибками и над тем, как улучшить игру.