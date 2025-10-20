Ротань готов воспользоваться осечками Динамо и Шахтера? Тренер Полесья дал ответ
Сможет ли специалист второй год подряд побороться за титул УПЛ?
Главный тренер Полесья Руслан Ротань оценил в эфире «Футбол 360» возможность борьбы за чемпионство на фоне частых потерь очков Динамо и Шахтером. Также специалист рассказал о трехлетнем цикле построения команды.
Конечно, хочется. Все зависит от нас. Легко это никогда не будет. Нужно в это верить, и первое, наверное, с чего начать – это коллектив. Потому что когда у тебя есть коллектив, который думает о победе и хочет побеждать – мы как раз, наверное, сейчас на первом этапе: построить коллектив, потому что из коллектива все идет вверх.
Если есть коллектив, если есть цель – мы дойдем до этого, если есть коллектив. И сейчас наша задача №1 – это коллектив, который видит цель и идет упорно к этой цели. Механизмы наши, работа над ошибками, делать лучше – это уже потом.
Когда мы с президентом общались, я сразу сказал, что первое на сегодня – это построение команды. То, что я вижу – что нужно сначала построить команду, дать свою идею, как она к этой идее идет, и уже после того, как мы построим команду, уже понемногу делать какие-то точечные трансферы.
Как раз об этом мы и разговаривали, на это нужно время. Без времени тут никак, тем более я думаю, что президент хорошо проанализировал нас. Когда мы приходим, наша команда не может сразу, как вы видите, дать результат.
Нам нужно время, я уже говорил почему – потому что нам очень важно построить игру. Потому что от игры уже будет идти результат. А если он будет идти очень хорошо, то как раз это сигнал того, что все идет правильно. Если будет идти не очень хорошо, то будет уже реакция от президента.
Также Ротань объяснил, почему в Полесье много экс-игроков Динамо.
