Главный тренер Полесья Руслан Ротань оценил в эфире «Футбол 360» возможность борьбы за чемпионство на фоне частых потерь очков Динамо и Шахтером. Также специалист рассказал о трехлетнем цикле построения команды.

Конечно, хочется. Все зависит от нас. Легко это никогда не будет. Нужно в это верить, и первое, наверное, с чего начать – это коллектив. Потому что когда у тебя есть коллектив, который думает о победе и хочет побеждать – мы как раз, наверное, сейчас на первом этапе: построить коллектив, потому что из коллектива все идет вверх.

Если есть коллектив, если есть цель – мы дойдем до этого, если есть коллектив. И сейчас наша задача №1 – это коллектив, который видит цель и идет упорно к этой цели. Механизмы наши, работа над ошибками, делать лучше – это уже потом.

Когда мы с президентом общались, я сразу сказал, что первое на сегодня – это построение команды. То, что я вижу – что нужно сначала построить команду, дать свою идею, как она к этой идее идет, и уже после того, как мы построим команду, уже понемногу делать какие-то точечные трансферы.

Как раз об этом мы и разговаривали, на это нужно время. Без времени тут никак, тем более я думаю, что президент хорошо проанализировал нас. Когда мы приходим, наша команда не может сразу, как вы видите, дать результат.

Нам нужно время, я уже говорил почему – потому что нам очень важно построить игру. Потому что от игры уже будет идти результат. А если он будет идти очень хорошо, то как раз это сигнал того, что все идет правильно. Если будет идти не очень хорошо, то будет уже реакция от президента.