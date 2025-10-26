Главный тренер Шахтёра Арда Туран высказался о разгромной победе в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против Кудривки (4:0). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Счастлив, что победили, безусловно. Замечательный результат, которым мы смогли сегодня порадовать наших болельщиков. Что касается матча, то некоторыми моментами я был доволен, некоторыми - не полностью. Что, на мой взгляд, мы могли бы улучшить, так это принятие решений в финальной трети и некоторые конкретные передачи при переходе с одной половины поля на другую. Также важно понимать: у нас очень много путешествий – как позади, так и впереди, – и поэтому мы берегли всех наших футболистов. С другой стороны, таким образом мы даем положительный ритм и энергию тем, кто получает меньше игрового времени. Поэтому сегодня, как и в предыдущих матчах, были замены. Это ожидается и в будущих играх.

Если разбирать сам ход событий на поле, то, честно говоря, меня больше удовлетворило то, как мы сыграли в Житомире против «Полесья», несмотря на то, что результат был для нас ничейным и не совсем удовлетворительным. Но важно осознавать, что процесс не происходит за один день, и, конечно, мы могли бы сейчас пожертвовать ради результата, но таким образом потерять нашу идентичность и не исповедовать тот футбол, который является для нас основополагающим.

Очень важно также осознавать, что в нашей обойме много 18-летних парней, некоторые из них находятся очень далеко от дома, за 12 тысяч километров, и невозможно просто так их интегрировать или бросить в бой – все должно происходить постепенно, шаг за шагом. Поэтому я готов прощать их ошибки, давать пространство и время, что поможет им в будущем развитии. Сейчас очень важно сохранять спокойствие и подходить ко всему процессу, ко всей стратегии с холодной головой. И мы должны настаивать на тех вещах, которые считаем правильными и основополагающими для нашего стиля игры.

«Динамо»? Уверен, что каждая игра – это другая система. И, с одной стороны, нельзя считать матч с «Кудривкой» фундаментом для противостояния с «Динамо», а с другой, каждую игру можно рассматривать как подготовку к противостоянию с «Динамо» или с любой другой командой. Важно анализировать каждого соперника отдельно, даже в отдельно взятых матчах, которые нас ожидают: один, напомню, в рамках Кубка, другой – в чемпионате. Поэтому каждая игра – самостоятельная история, и очень важно делать правильные неспешные выводы.

Для вашего понимания, очень часто на тренировках мы отрабатываем позиционное расположение, и в игре важно сохранять концентрацию. Я могу привести примеры недавнего противостояния с «Карпатами», где мы пропустили гол на последних минутах матча из-за утраченной концентрации. Даже не нужно вспоминать встречу с ЛНЗ – они полностью нас уничтожили и заслуженно одержали победу. В футболе все базируется на уважении, всегда следует уважать каждого своего соперника.

На протяжении всей жизни я постоянно сталкивался с подобным опытом. Вспоминаю историю, когда я был совсем юным игроком национальной сборной Турции, и в 2008 году в отборочном матче мы потеряли очки против Мальты. Каждая игра заслуживает уважения, каждый соперник должен быть разобран, и следует относиться к нему должным образом. То же самое касается «Динамо» – это совсем другая игра, совсем другая эмоция. Я рад сегодняшним трем очкам, и для меня вообще не имеет значения, в встрече с кем мы их добыли. Они идут в наш зачетный список и пополняют наши достижения в текущем сезоне. Так что, если вы не уважаете «Кудривку», то не может идти речи о том, что вы уважаете других соперников.