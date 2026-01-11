Клуб бразильской Серии A Гремио официально объявил о завершении трансфера 25-летнего вингера греческого Панатинаикоса Тете.

Бразильский футболист подписал с трёхцветными долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре сезона — до лета 2029 года. Финансовые условия сделки стороны не раскрывали.

Украинским болельщикам Тете хорошо знаком по выступлениям за Шахтёр. Напомним, что семь лет назад именно Гремио продал атакующего игрока донецкому клубу за сумму около 15 миллионов евро.

