Павел Василенко

Бывший главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук в интервью для сайта «Украинский футбол» сделал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Украина - Азербайджан.

«На мой взгляд, Украина – однозначный фаворит и должна взять реванш за ничью в Баку (1:1). Наши ребята, уверен, смогут получить три очка, закрепиться на втором месте, и мы с надеждой будем смотреть в будущее».

Матч между Украиной и Азербайджаном пройдет сегодня в польском Кракове и начнется в 21:45 по Киеву.

Команда Сергея Реброва уже набрала четыре зачетных очка в турнирной таблице группы D и занимает вторую строчку.

Лидером квартета остается Франция с девятью баллами. Команда-победитель квалифицируется на чемпионат мира напрямую, вторая сборная сыграет в плей-офф.