Известный украинский тренер Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua сделал свой прогноз на поединок квалификации на чемпионат мира-2026 Украина – Азербайджан.

«Наша команда победит со счётом 3:0. Спортивная злость, характер и настроение должны сыграть свою роль. Нам эти три очка нужны, как воздух, для второго места.

Игра в последнем туре с Исландией будет очень тяжёлой и решающей. А Франция может заранее обеспечить себе первое место, выпустить против нас третий состав, и мы зацепимся за ничью или даже победим», – заявил специалист.