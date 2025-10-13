Сабо дал точный прогноз на матч отбора ЧМ-2026 сборной Украины с Азербайджаном
Эксперт верит в успех сине-желтых
около 3 часов назад
Известный украинский тренер Йожеф Сабо в интервью сайту BLIK.ua сделал свой прогноз на поединок квалификации на чемпионат мира-2026 Украина – Азербайджан.
«Наша команда победит со счётом 3:0. Спортивная злость, характер и настроение должны сыграть свою роль. Нам эти три очка нужны, как воздух, для второго места.
Игра в последнем туре с Исландией будет очень тяжёлой и решающей. А Франция может заранее обеспечить себе первое место, выпустить против нас третий состав, и мы зацепимся за ничью или даже победим», – заявил специалист.
Поединок Украина – Азербайджан пройдет в Кракове на стадионе «Краковия». Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
В настоящее время сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав четыре очка, Азербайджан – четвертый с одним баллом в активе.
Поделиться