Сборная Украины объявила заявку на матч с Азербайджаном: Ярмолюк заменил травмированного Судакова
Матч начнётся в 21:45
около 3 часов назад
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров определился с составом на матч четвертого тура квалификации чемпионата мира-2026 против Азербайджана.
Поединок состоится в понедельник, 13 октября, в польском Кракове. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.
В заявке украинцев произошла одна замена по сравнению с предыдущей игрой против Исландии (5:3): травмированного полузащитника Бенфики Георгия Судакова заменил Егор Ярмолюк, который выступает за английский Брентфорд.
Заявка сборной Украины на матч против Азербайджана
Вратари: Георгий Бущан (Полесье), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Дмитрий Ризник (Шахтер).
Защитники: Ефим Конопля (Шахтер), Богдан Михайличенко (Полесье), Александр Сваток (Остин, США), Валерий Бондарь (Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ, Франция), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Николай Матвиенко (Шахтер).
Полузащитники: Владимир Бражко (Динамо), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия), Алексей Гуцуляк (Полесье), Николай Шапаренко (Динамо), Александр Назаренко (Полесье), Олег Очеретько (Шахтер), Артем Бондаренко (Шахтер), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Назар Волошин (Динамо), Владислав Велетень (Полесье), Иван Калюжный (Металлист 1925).
Нападающие: Владислав Ванат (Жирона, Испания), Артем Довбик (Рома, Италия).