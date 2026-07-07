Слезы Месси. Капитан Аргентины расплакался после невероятного камбэка в матче с Египтом на ЧМ-2026
Аргентинец расплакался после безумной победы
около 1 часа назадПодписаться в
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не сдержал эмоций и расплакался после завершения драматичного поединка 1/8 финала чемпионата мира против команды Египта.
Встреча завершилась сверхтяжелой победой действующих чемпионов мира со счетом 3:2.
По ходу игры аргентинцы уступали 0:2, однако сумели осуществить сумасшедший камбэк и вырвать путевку в четвертьфинал мирового первенства, что и вызвало такие сильные эмоции у лидера команды.
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