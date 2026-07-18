Гуцуляк близок к переезду в Турцию, но есть интерес из ОАЭ и Бельгии
Где продолжит карьеру украинский футболист?
около 4 часов назадПодписаться в
Бывший полузащитник житомирского Полесья Алексей Гуцуляк продолжает поиски нового клуба после завершения контракта. Ближайшим вариантом для продолжения карьеры на данный момент считается один из клубов турецкой Суперлиги.
Однако на 28-летнего украинского вингера также претендуют бронзовый призер чемпионата ОАЭ Аль-Васл и бельгийский Андерлехт.
По информации журналиста Михаила Спиваковского, Гуцуляк рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год. В то же время бельгийский клуб вряд ли готов предложить футболисту такие финансовые условия.
Этим летом Гуцуляк покинул Полесье в статусе свободного агента после завершения контракта. За два сезона в составе житомирского клуба он провел 65 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.
В составе национальной сборной Украины вингер сыграл 16 матчей, отметившись шестью голами и тремя ассистами.