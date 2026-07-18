Павел Василенко

Бывший полузащитник житомирского Полесья Алексей Гуцуляк продолжает поиски нового клуба после завершения контракта. Ближайшим вариантом для продолжения карьеры на данный момент считается один из клубов турецкой Суперлиги.

Однако на 28-летнего украинского вингера также претендуют бронзовый призер чемпионата ОАЭ Аль-Васл и бельгийский Андерлехт.

По информации журналиста Михаила Спиваковского, Гуцуляк рассчитывает на зарплату около 1,5 миллиона евро в год. В то же время бельгийский клуб вряд ли готов предложить футболисту такие финансовые условия.

Этим летом Гуцуляк покинул Полесье в статусе свободного агента после завершения контракта. За два сезона в составе житомирского клуба он провел 65 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.

В составе национальной сборной Украины вингер сыграл 16 матчей, отметившись шестью голами и тремя ассистами.