Павел Василенко

Бывший футболист Полесья и вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк не спешит с выбором следующей команды, ожидая завершения чемпионата мира-2026.

Гуцуляк после ухода из Полесья в статусе свободного агента поддерживает форму по индивидуальной программе вместе с персональным тренером.

По данным телеграм-канала ТаТоТаке, интерес к 28-летнему полузащитнику сборной Украины проявляют клубы из Турции и стран арабского региона, а также одна команда из Бельгии и израильский Маккаби Хайфа.

Сам игрок не спешит с выбором нового клуба, считая, что более выгодные варианты могут появиться ближе к августу, уже после чемпионата мира.

Также отмечается, что Гуцуляк имеет четкие финансовые ожидания относительно будущего контракта, от которых он не планирует отступать.

За два сезона в Житомире Алексей сыграл 65 матчей, забил 21 гол и сделал 11 голевых передач. Вместе с командой Руслана Ротаня завоевал бронзовые награды в прошлом сезоне УПЛ.

Гуцуляк в последнем сезоне за Полесье провел 31 матч, на его счету девять голов и семь ассистов.

Полесье по итогам сезона 2025/26 заняло третье место в турнирной таблице УПЛ, набрав 59 очков.