Гуцуляк на распутье – за экс-лидера Полесья борются клубы из четырех стран
Футболист находится в поисках новой команды
35 минут назадПодписаться в
Алексей Гуцуляк. Фото: УАФ
Бывший полузащитник житомирского Полесья Алексей Гуцуляк имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Как сообщает Sport.ua, на игрока сборной Украины претендуют в Турции, ОАЭ («Аль-Васл»), Саудовской Аравии или Испании, где десять лет назад он уже выступал на правах аренды за резервную команду Вильярреала.
Вчера у 28-летнего Гуцуляка закончился контракт с Полесьем, так что в новый клуб он перейдет бесплатно.
Ранее воспитанник львовского футбола выступал за Карпаты, Десну и Днепр-1.
В составе сборной Украины Гуцуляк провел 16 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.