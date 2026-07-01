Павел Василенко

Бывший полузащитник житомирского Полесья Алексей Гуцуляк имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Как сообщает Sport.ua, на игрока сборной Украины претендуют в Турции, ОАЭ («Аль-Васл»), Саудовской Аравии или Испании, где десять лет назад он уже выступал на правах аренды за резервную команду Вильярреала.

Вчера у 28-летнего Гуцуляка закончился контракт с Полесьем, так что в новый клуб он перейдет бесплатно.

Ранее воспитанник львовского футбола выступал за Карпаты, Десну и Днепр-1.

В составе сборной Украины Гуцуляк провел 16 матчей, забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.