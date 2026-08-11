Павел Василенко

Вингер сборной Украины Алексей Гуцуляк мог продолжить карьеру в чемпионате Азербайджана. Он получил предложение от Нефтчи, который возглавляет украинский тренер Юрий Вернидуб.

По информации журналиста Игоря Бурбаса, азербайджанский клуб предложил Гуцуляку контракт с зарплатой 50 тысяч долларов в месяц. Однако украинский футболист не согласился на эти условия и выдвинул встречное требование.

Гуцуляк хотел получать 70 тысяч долларов в месяц. После этого переговоры между сторонами прекратились, поскольку Нефтчи не согласился удовлетворить финансовые требования игрока.

30 июня у Гуцуляка завершился контракт с Полесьем, после чего он получил статус свободного агента.

За время выступлений в составе житомирской команды 28-летний вингер провел 65 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 11 результативных передач.