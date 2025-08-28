Павел Василенко

Вінгер Полісся перед матчем-відповіддю з Фіорентиною в плей-оф раунді Ліги конференцій поділився думками щодо виступу на міжнародній арені.

«У нас амбициозные цели в Европе, и мы хотим зарабатывать очки для Украины в рейтинге УЕФА. Для нас это больше, чем футбол. Наша миссия — привлекать внимание к войне в Украине и призывать к её остановке, в том числе с поддержкой европейского общества. Мы выходим на матчи с флагами, стараясь напомнить миру о том, что происходит. Несмотря на ограничения со стороны УЕФА, используем каждую возможность поддержать страну и напоминать Европе о страшной войне в Украине, которая должна быть остановлена», — сказал Гуцуляк в интервью изданию corrieredellosport.

Матч-відповідь Полісся і Фіорентіни відбудеться на домашньому полі італійського клубу. Зустріч пройде 28 серпня о 21:00 за київським часом.

Раніше команда Руслана Ротаня вперше в своїй історії пройшла два раунди кваліфікації Ліги конференцій, вибивши з турніру Санта-Колому з Андорри (1:2, 4:1) і угорський Пакш (3:0, 1:2).