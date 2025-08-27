Михаил Цирюк

В четверг, 28 августа, киевское Динамо и житомирское Полесье проведут свои ответные матчи плей-офф еврокубков. Подопечные Александра Шовковского попробуют спасти ситуацию после досадного поражения от Маккаби Тель-Авив (1:3), а команда Руслана Ротаня, будем откровенны, попытается хлопнуть дверью в поединке против Фиорентины, ведь даже самые большие мечтатели вряд ли надеются на камбэк после 0:3 в номинально домашнем матче. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояний украинских клубов.

Динамо - Маккаби: без надежды надеемся

С каждым следующим раундом квалификации еврокубков за киевское Динамо становится все более грустно. После вылета от Пафоса хотелось определенной реабилитации в противостоянии с Маккаби, но оказалось, что преимущества в классе над этим соперником у бело-синих тоже нет.

Безусловно, первую игру в Сербии сломало удаление Вивчаренко уже на 50 минуте. Если бы при счете 1:1 игра продолжалась в равных составах, то могла бы завершиться, как минимум, с более благоприятным для киевлян счетом. Но даже абстрагировавшись от удаления придется признать, что у Динамо куча проблем, и это Динамо, даже в равных составах, не переигрывало Маккаби.

В первые 20 минут израильтяне просто уничтожили команду Шовковского, и могли забивать не один, а все четыре мяча. Да, дальше Динамо оправилось, сравняло, и вторая половина первого тайма, без сомнений, осталась за украинским клубом, это было действительно достойно. Но показали ли бело-синие, что сильнее Маккаби? К сожалению, нет. Жаль, что во втором тайме произошло раннее удаление, после которого динамовцы пропустили еще два мяча. Однако даже в меньшинстве проигрывать так безнадежно было не обязательно.

Так что, положа руку на сердце, приходится признать, что в камбэк Динамо в ответном матче как-то совсем не верится. Ну не было в первом тайме оснований для такой надежды, практически никаких. Но побороться надо. Защита Маккаби - также сплошная катастрофа, возможно даже не меньшая, чем динамовская. Поэтому этой команде можно и нужно забивать.

Конечно, существует риск, что имея комфортное преимущество в два мяча, клуб из Тель-Авива закроется и попытается сыграть максимально осторожно. Однако даже в таких условиях эта команда не выглядит способной удержать свои ворота сухими. Поэтому стоит давить, верить, искать шансы и, возможно, судьба таки улыбнется чемпиону Украины.

Фиорентина - Полесье: попрощаться красиво

Абсолютно не понял какого-то взрыва оптимизмаот некоторых из самых популярных футбольных блогеров Украины по поводу игры житомирского клуба в первом матче. Не знаю, где здесь можно искать достойную борьбу, есть ли смысл сильно радоваться созданным командой Ротаня моментам и вешать на этот матч классический ярлык “поражение, за которое не стыдно”. За какое поражение должно быть стыдно, а за какое нет, зависит от личных ожиданий каждого человека. Если настраиваться, что представитель Серии А сейчас забьет команде Ротаня 5 или 6, то оно, конечно, не стыдно. Но стоит ли говорить про то, что Полесье создало для соперника хоть какие-то проблемы? Думаю, нет. Фиорентина с самого начала матча прижала житомирский клуб, до 32-й минуты забила два мяча и глобально свою задачу на матч выполнила. Но в конце первого тайма произошло удаление Кина. Таким образом, на второй тайм Фиорентина вышла с преимуществом в два мяча и играя в меньшинстве. Внимание, вопрос: с какой стати она должна была дальше идти вперед и рисковать пропущенным мячом? Конечно же, после перерыва у Полесья начали возникать моменты. Но это нормальное явление, вызванное тем, что происходило на поле. Несмотря на всё это, в большинстве Полесье ещё и пропустило третий мяч, который окончательно похоронил интригу в двухматчевом противостоянии. Никак не критикую житомирский клуб: они сыграли так, как смогли, и что-то они таки могут. Но и предостерегаю от громких комплиментов: шансы волков возникли благодаря удалению соперника и обстоятельствам, которые возникли на поле. Не более. Фиорентина - всё ещё команда с другой планеты для подопечных Ротаня. Так что не будем утешаться мыслью, ведь в первом матче этих команд всё, в общем, закончилось так, как и ожидалось. В этот четверг Полесье, с вероятностью 99%, попрощается с еврокубками, но сделает это в плей-офф, на флорентийском стадионе Артемио Франки. Солидно? Солидно. Вот этому и будем радоваться, а до того, чтобы бороться с Фиорентиной за проход дальше, житомирскому клубу ещё расти и расти. В материале использованы фото Getty images, ФК Динамо Киев, ФК Полесье Житомир