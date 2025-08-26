Фиорентина активно ведет переговоры по подписанию центрального защитника Виктора Линделефа, который покинул Манчестер Юнайтед в статусе свободного агента. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговорный процесс между итальянским клубом и игроком складывается очень успешно.

Интерес к 31-летнему шведскому защитнику проявляет и Эвертон, однако сам футболист, по сообщениям, склоняется к продолжению карьеры в Италии.

Линделеф перешел в Манчестер Юнайтед из Бенфики еще в 2017 году и за время выступлений в составе английской команды провел более 250 матчей, отметившись 4 голами и 7 результативными передачами.

Напомним, что Полесье проиграло первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций Фиорентине со счетом 0:3.