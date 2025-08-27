Главный тренер Фиорентины Стефано Пиоли рассказал о предстоящем ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Полесья. Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Немного изменений будет. В матче с Кальяри я сделал ставку на стабильность, но завтра будет уже третья игра за неделю, и это нужно учитывать. Впрочем, наш настрой и подход точно не изменится, ведь именно он является ключом к победе в каждом поединке.

Эдин Джеко чувствует себя хорошо. На прошлой неделе у него были небольшие проблемы, но сейчас он готов играть. Он прекрасно провел подготовку и завтра выйдет на позиции центрального нападающего.

Что касается Пикколи, это очень важное усиление состава с разноплановыми качествами. Роберто обладает отличными техническими и физическими данными. Он убежден, что сделал правильный выбор, и мы очень довольны его психологическим настроем.

Сейчас не время говорить о трансферах. Сейчас время думать о Полесье, ведь завтра нам предстоит провести ключевой матч, чтобы гарантировать себе место в Европе.