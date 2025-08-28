Сергей Стаднюк

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций Полесье на выезде сыграет с Фиорентиной. Житомирцы в первой игре понесли прогнозируемое поражение от фаворита противостояния (0:3). Итальянский клуб с первых минут взял инициативу, к 32-й минуте оформил комфортное преимущество в два мяча и фактически решил судьбу встречи. В конце тайма гости остались в меньшинстве после удаления Мойзе Кина, что, впрочем, не сильно повлияло на дальнейший ход игры. Во второй половине украинцы чаще создавали моменты у чужих ворот, но это было обусловлено тем, что Фиорентина, имея преимущество в счете и численный дефицит, не форсировала события.

Однако, несмотря на игру в большинстве, команда Руслана Ротаня еще и пропустила в третий раз, чем итальянцы с почти стопроцентной вероятностью окончательно сняли все вопросы относительно результата двухматчевого противостояния. Для житомирцев это выступление можно рассматривать как ценный опыт, ведь уровень соперника на сегодняшний день остается слишком высоким. В то же время Полесье продемонстрировало отдельные положительные отрезки игры и способность создавать моменты даже против более статусного оппонента.

Ответный матч состоится на стадионе Артемио Франки во Флоренции. С большой вероятностью он станет завершающим для Полесья в текущей еврокубковой кампании, но само участие клуба на этой стадии уже является шагом вперед. А сама встреча станет возможностью заработать для Украины ценный еврокубковый коэффициент.

🎥 Начало игры – в 21:00, трансляция доступна на сервисе Киевстар ТВ.