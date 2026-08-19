Павел Василенко

Алексей Гуцуляк, который сейчас является свободным агентом, получил новое предложение о продолжении карьеры. Представители израильского Макаби из Хайфы вышли на связь с украинским вингером, рассчитывая договориться о контракте.

Как сообщает ТаТоТаке, израильский клуб уже предпринимал попытку подписать Гуцуляка ранее, однако тогда получил отказ. Повторный интерес возник после травмы основного правого вингера команды Мануэля Бенсона. Ангольский футболист выбыл до конца сезона, поэтому Макаби понадобилось усиление на фланге.

Тем не менее, Гуцуляк и на этот раз не принял предложение. В результате украинский футболист, как и прежде, остаётся без клуба.

Гуцуляк в прошлом сезоне в составе Полесья провёл 31 матч во всех турнирах. Он отметился девятью голами и семью результативными передачами.

Футболист провёл за национальную сборную Украины 16 матчей: шесть забитых мячей, три ассиста.

Согласно данным Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Гуцуляка составляет 3,5 миллиона евро.