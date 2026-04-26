Дубль Сарапия и гол Гуцуляка принесли Полесью победу над Оболонью
Гости ответили только точным ударом Третьякова
около 2 часов назад
Полесье победило Оболонь в матче 25-го тура УПЛ. Житомирская команда одержала победу, играя в меньшинстве с 54-й минуты после удаления Илира Красничи.
Дубль у хозяев оформил капитан Эдуард Сарапий, ещё один гол с пенальти забил Алексей Гуцуляк. В составе Оболони с 11-метровой отметки отличился Максим Третьяков.
УПЛ. 25-й тур
Полесье — Оболонь — 3:1
Голы: Сарапий, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) — Третьяков, 89 (пен.)
Удаление: Красничи, 54
Победа позволила команде Руслана Ротаня удержать третье место в таблице. Полесье на два очка опережает Динамо. Оболонь занимает 11-ю позицию.
