Гвардиола: «Эрлинг не должен ни перед кем извиняться»
Тренер горожан встал на защиту Холанда после критики в адрес форварда Манчестер Сити
около 16 часов назад
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отреагировал на волну критики, обрушившуюся на нападающего команды Эрлинга Холанда после нескольких неудачных матчей. В частности, Манчестер Сити уступил в седьмом туре Лиги чемпионов норвежскому Буде/Глимту (1:3).
«Эрлинг не должен ни перед кем извиняться. Он должен делать все возможное, и он старается. Если команда не побеждает, это не вина одного игрока, это ответственность всех. Не нужно извиняться — извиняешься, если не выкладываешься на максимум, а этого нет, так что извиняться не нужно», — цитирует Гвардиола официальный сайт клуба.
После семи матчей общего этапа турнира Лиги чемпионов Манчестер Сити набрал 13 очков и в настоящее время занимает четвертое место в турнирной таблице, досрочно обеспечив себе проход в следующую стадию соревнований.
