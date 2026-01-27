Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от будущего поединка против Галатасарая в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, 28 января, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Галатасарай лидирует в чемпионате Турции, все их игроки просто невероятные. Виктор Осимген — футболист высочайшего уровня, он прекрасно взаимодействует с командой. Лерой Зане и оба вингера очень быстрые. Галатасарай — один из самых сильных клубов, у них всегда достаточно качественных футболистов, — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

На данный момент Манчестер Сити имеет 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Галатасарай с 10 очками находится на 17-й позиции.