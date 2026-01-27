Полузащитник Галатасарая Лерой Сане с большим уважением высказался о периоде своей карьеры под руководством Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити накануне очного поединка в Лиге чемпионов.

Пеп Гвардиола — главный архитектор современного футбола. Он полностью перепрограммировал мое футбольное мышление. Работая с Пепом, ты как будто открываешь для себя совершенно другой вид спорта. Его тактические требования беспощадны, он не просто тренировал меня — под его руководством я эволюционировал. Именно с ним я стал значительно более совершенным игроком, чем когда-либо мог представить, — слова Сане приводит BBC.

Уже в среду Манчестер Сити сыграет против Галатасарая в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.