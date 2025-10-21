Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от матча. Мы много забили, создали много явных моментов, мало пропустили.

Нас ожидает еще одно испытание... У меня такое ощущение, что каждая игра лучше предыдущей, и мы стараемся, чтобы она была хуже следующей.

На этом этапе сезона всегда так, он не является определяющим.

Мы много говорим о том, что можем сделать лучше, оцениваем ситуацию, и мы работаем над этим... - сказал Гвардиола.