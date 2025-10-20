Турецкий полузащитник мадридского Реала Арда Гюлер привлек внимание со стороны Манчестер Сити, сообщает Defensa Central.

По данным источника, английский клуб рассматривает возможность подписания 19-летнего таланта. Однако в мадридском гранде ясно дали понять, что Арда не покинет команду ни при каких обстоятельствах, независимо от суммы предложения.

В этом сезоне Гюлер провел 11 матчей за Реал во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что звездный защитник Реала может восстановиться до матча с Ювентусом в Лиге чемпионов.