Вратарь Манчестер Сити Эдерсон решил покинуть клуб в ходе летнего трансферного окна, об этом сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола.

«У меня нет новой информации о будущем Эдерсона. Он хочет уйти, я понимаю его позицию. Я всегда придерживался мнения, что любой игрок имеет право покинуть команду, но он может сделать это только на условиях клуба.

Этот подход сохранился у меня с тех пор, как я работал в Германии и возглавлял Баварию. Нет смысла удерживать футболиста, который чувствует себя несчастливым.

Мы еще не говорили со спортивным директором Манчестер Сити Уго Вианой о трансфере Эдерсона. Все, что я знаю — он заболел, гастроэнтерит. Первым номером нашей команды в новом сезоне будет Джеймс Траффорд», — сообщил Гвардиола.