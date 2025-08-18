Гвардиола назвал футболиста Манчестер Сити, который несчастлив в клубе
Бразильский вратарь Эдерсон решил покинуть английский клуб
около 1 часа назад
Вратарь Манчестер Сити Эдерсон решил покинуть клуб в ходе летнего трансферного окна, об этом сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола.
«У меня нет новой информации о будущем Эдерсона. Он хочет уйти, я понимаю его позицию. Я всегда придерживался мнения, что любой игрок имеет право покинуть команду, но он может сделать это только на условиях клуба.
Этот подход сохранился у меня с тех пор, как я работал в Германии и возглавлял Баварию. Нет смысла удерживать футболиста, который чувствует себя несчастливым.
Мы еще не говорили со спортивным директором Манчестер Сити Уго Вианой о трансфере Эдерсона. Все, что я знаю — он заболел, гастроэнтерит. Первым номером нашей команды в новом сезоне будет Джеймс Траффорд», — сообщил Гвардиола.
Бразильский голкипер выступает за «горожан» с 2017 года, а его контракт рассчитан до июня 2026 года. По оценкам Transfermarkt, стоимость Эдерсона составляет около 20 миллионов евро.
Напомним, что Манч Сити уверенно обыграл Вулверхэмптон в первом туре АПЛ.