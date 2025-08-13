Павел Василенко

Магнес Акліуш может покинуть Монако этим летом. По данным журналиста Флориана Плеттенберга из Sky Sport Deutschland, 23-летний вингер находится на радаре Манчестер Сити.

Джек Грилиш уже расстался с английским клубом, по крайней мере временно. Будущее Савиньо остается под вопросом, поскольку он находится на радаре Тоттенхэма.

Если трансфер бразильца действительно состоится, Манчестер Сити понадобится новый вингер. Много писали о возможном трансфере Родриго.

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола мечтает сотрудничать с игроком мадридского Реала. Однако английскому клубу придется выложить значительную сумму денег за свою новую звезду.

Возможно, они выберут немного дешевле вариант. О деталях сообщает Плеттенберг.

Клуб Английской Премьер-лиги нацелился на Магнеса Акліуша. 23-летний игрок играет за Монако с 2017 года.

Байер Леверкузен также за ним следит. Однако, немецкий клуб теперь сталкивается с жесткой конкуренцией.

В прошлом сезоне Акліуш провел 43 официальных матча за «Монако», забив семь голов и отдав 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.