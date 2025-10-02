Нападающий донецкого Шахтёра Кауан Элиас поделился своими мыслями накануне старта команды в основном раунде Лиги конференций. Сегодня горняки сыграют против шотландского Абердина.

– Завтра Шахтёр начинает свой путь в основном раунде Лиги конференций. Каким этот турнир является для вас и что можно сказать в целом о всех соперниках, с которыми вы встретитесь в этом соревновании?

– Мы считаем, что это очень сложный турнир, и я верю, что мы как команда готовы к игре на этом уровне. Конечно, соперник также является квалифицированной командой, и мы знаем, что завтрашний матч будет трудным, но я верю, что мы сделали всё возможное, чтобы подготовиться к этой игре, и сможем покинуть поле завтра с результатом в нашу пользу.

– Какой атмосферы ожидаете завтра вечером на Питтодри? Вы ведь знаете, что на трибунах будет много украинских болельщиков?

– Прежде всего я очень хочу поблагодарить их за поддержку, и я верю, что с нашей стороны мы сделаем всё, чтобы завоевать их сердца нашей красивой игрой и стилем футбола, которого мы стараемся придерживаться от матча к матчу. И я надеюсь, что мы сможем поблагодарить их за то, что они пришли, и сделать их счастливыми.

– Летом было большое изменение в команде – двое игроков, Кевин и Судаков, покинули клуб, а трое молодых бразильцев присоединились к Шахтёру. Как проходит их адаптация и как они уже сейчас влияют на игру команды?

– Я считаю, что они начали очень хорошо и с самого начала вписались в нашу команду. Также, на мой взгляд, адаптация проходит довольно гладко и органично, так как в нашей команде уже много бразильцев, поэтому им очень легко найти друзей и взаимопонимание. Что касается личностей, то и Лука, и Изаки, на мой взгляд, начали великолепно. Оба смогли забить важные голы, и я уверен, что они могут помочь команде в любой момент – будь то в стартовом составе против сильного соперника, будь то выйдя на замену. Я верю, что они имеют все качества, чтобы помочь команде в любой ситуации.

– В настоящее время Абердин занимает последнее место чемпионата Шотландии. Что можно сказать об этом и какую характеристику дать оппоненту, и влияет ли этот фактор на подготовку?

– Несмотря ни на что, я уверен, что завтра будет очень трудный матч. Меня совсем не беспокоит то, что в настоящее время они находятся на последнем месте в турнирной таблице, ведь я считаю, что каждая команда стремится сыграть на максимуме и сделать всё возможное, чтобы достичь наилучшего результата. И, конечно, у них есть преимущество, играя дома, перед своими болельщиками, так что я не ожидаю завтра лёгкой игры.

в четверг, 2 октября, донецкий Шахтёр стартует в групповом этапе Лиги конференций УЕФА матчем против Абердина. Игра состоится на стадионе Питтодри и начнётся в 22:00 по киевскому времени.