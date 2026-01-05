Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги центрального матча 20 тура АПЛ против Челси (1:1). Его слова приводит Sky Sports.

Один момент, и они забили. Мы провели фантастический матч. Мы были очень хороши, потом во втором тайме они вынудили нас прибавить, они были более агрессивны. Обычно Челси играет иначе. У нас были шансы решить исход матча.

Мы пострадали из-за травм, но не страдали по ходу игры, - объяснил Гвардиола.