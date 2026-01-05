Сергей Разумовский

Исполняющий обязанности главного тренера Челси Калум Макфарлейн объяснил, почему вратарь Роберт Санчес и защитник Весли Фофана не попали в заявку на матч 20-го тура АПЛ против Манчестер Сити, который завершился вничью 1:1.

По словам Макфарлейна, проблемы Санчеса начались еще раньше. Роберт почувствовал повреждение во время разминки перед игрой с Борнмутом, однако тогда все же доиграл матч и даже тренировался в пятницу. Тем не менее, накануне встречи с Манчестер Сити вратарь снова почувствовал, что с ним «что-то не так», из-за чего штаб решил не рисковать его участием.

Другая причина отсутствия касалась Фофаны и не была связана с травмой. Как уточнил Макфарлейн, за день до матча Весли хорошо потренировался, но утром в день игры проснулся с высокой температурой. Из-за болезни он не смог сыграть.

28-летний испанский вратарь Челси Роберт Санчес в этом сезоне провел за клуб 24 матча во всех турнирах и 10 раз сыграл на ноль. Весли Фофана имеет 14 матчей за Челси в текущей кампании.

Напомним, в матче против синих травму получил защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол.