Сергей Разумовский

Защитник Манчестер Сити Йошко Гвардиол не смог доиграть матч против Челси, который завершился ничьей 1:1. Хорватский защитник получил повреждение уже после перерыва и был вынужден просить замену, так как почувствовал дискомфорт в ноге и понял, что продолжать игру в нормальном режиме не сможет.

Неприятный эпизод произошел на старте второго тайма в центральной зоне поля. Гвардиол пошел в отбор против Мало Гюсто, после контакта у него возникли проблемы с ногой. Реакция футболиста была показательной: он почти сразу дал знак, что нуждается в помощи и не готов оставаться на поле. Во время вынужденной замены капитан Челси Рис Джеймс проявил спортивную солидарность и помог игроку Манчестер Сити добраться за пределы поля.

Тренерский штаб горожан оперативно отреагировал на ситуацию: вместо травмированного 23-летнего хорвата вышел Абдукодир Хусанов. Насколько серьезным является повреждение Гвардиола и сколько времени может занять восстановление, станет известно после медицинского обследования — именно его результаты дадут ответ, идет ли речь о незначительном повреждении или о травме, которая потребует паузы.

В нынешнем сезоне Гвардиол уже отыграл 23 матча во всех турнирах за Манчестер Сити и имеет результативную статистику 2 гола и 4 ассиста, так что любое его отсутствие может значительно ударить по ротации и вариативности обороны команды.

Напомним, на матч с Манчестер Сити Челси вывел временный тренер.