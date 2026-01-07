Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против Брайтона. Его слова приводит пресс-служба клуба.

У меня нет никаких сомнений в том, что у нас есть командный дух. Если Челси не может перейти центр поля, когда мы играем через 48 часов после Сандерленда, это невероятно. В каждом матче у нас есть хорошие моменты.

Сейчас мы не можем ротировать состав из-за травм. У нас есть талантливая молодежь. Иногда я жалею, что не даю им больше игрового времени, а молодые игроки никогда не разочаровывают, они не просят разрешения и имеют чистую голову, - сказал Гвардиола.