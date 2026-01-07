Гвардиола оценил готовность Ман Сити к игре с Брайтоном
На фоне кадрового дефицита
около 1 часа назад
Хосеп Гвардиола/ Фото - Ман Сити
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21 тура АПЛ против Брайтона. Его слова приводит пресс-служба клуба.
У меня нет никаких сомнений в том, что у нас есть командный дух. Если Челси не может перейти центр поля, когда мы играем через 48 часов после Сандерленда, это невероятно. В каждом матче у нас есть хорошие моменты.
Сейчас мы не можем ротировать состав из-за травм. У нас есть талантливая молодежь. Иногда я жалею, что не даю им больше игрового времени, а молодые игроки никогда не разочаровывают, они не просят разрешения и имеют чистую голову, - сказал Гвардиола.
Гвардиола прокомментировал увольнение Аморима из Манчестер Юнайтед.