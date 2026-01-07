Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин оказался в фокусе внимания сразу нескольких представителей Английской премьер-лиги. По информации TEAMtalk, интерес к украинскому вратарю проявляют Тоттенхэм, Брайтон и Ньюкасл.

В то же время потенциальный трансфер выглядит непростым. Контракт Лунина с Реалом рассчитан до 2030 года, поэтому мадридский клуб не спешит расставаться со своим футболистом. Сливочные определились с суммой, за которую они могут продать Лунина.

Андрей Лунин выступает за Реал с 2018 года. В текущем сезоне он провел лишь два матча, в которых пропустил пять мячей. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость украинского голкипера составляет 15 миллионов евро.