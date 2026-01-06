Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу увольнения Рубена Аморима с должности главного тренера Манчестер Юнайтед. Официальное объявление об этом от клуба состоялось 5 января.

Да, это факт, что у тренеров все меньше времени. Подобное произошло с Энцо Мареской. Как и Энцо, Аморим — первоклассный тренер. Решение приняли наши соседи, и я желаю ему всего наилучшего в будущем.

Довольно похожие ситуации в Англии, Испании и Германии. Я не думаю, что есть страна, где тренер находится в безопасности, если не выигрывает матчи. Обычно, если не достигаешь результатов, не имеет значения прошлое или настоящее.

Тебя нанимают, оценивая твои идеи, и увольняют за результаты. Иногда нужен процесс и время. Манчестер Юнайтед не выиграл три домашних матча — против Эвертона, у которого было 10 игроков на поле 70 минут, против Борнмута и Вулверхэмптона. Они могли быть близки к Арсеналу, разница в очках была минимальна. Также у Юнайтед много отсутствующих игроков, как и у нас сейчас. Это сложно, когда футболисты играют на Кубке Африки и когда ключевые игроки недоступны, — передает слова Гвардиолы Manchester Evening News.