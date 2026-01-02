Гвардиола оценил ничью Ман Сити с Сандерлендом: «Очень сложное место для игры на выезде»
Тренер Манчестер Сити подчеркнул важность предстоящей игры с Челси.
10 минут назад
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал ничью в 19-м туре АПЛ против Сандерленда, которая завершилась со счетом 0:0.
«Это было очень трудное место для игры на выезде. Мы создали несколько отличных моментов, не слишком сложных, но не смогли их реализовать. Я горжусь своими игроками — они сделали все возможное, чтобы одержать победу над таким непростым соперником.
Да, ребята немного расстроены, но нужно быстро поднять голову, ведь впереди нас ждет чрезвычайно важный матч против Челси», — отметил Гвардиола.
После этого матча Манчестер Сити с 41 очком сохраняет второе место в таблице, отставая от лидера Арсенала на четыре балла. Сандерленд, в свою очередь, идет седьмым с 29 очками.
Следующий матч команды Гвардиолы состоится 4 января против лондонского Челси.