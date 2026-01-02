Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал ничью в 19-м туре АПЛ против Сандерленда, которая завершилась со счетом 0:0.

«Это было очень трудное место для игры на выезде. Мы создали несколько отличных моментов, не слишком сложных, но не смогли их реализовать. Я горжусь своими игроками — они сделали все возможное, чтобы одержать победу над таким непростым соперником.

Да, ребята немного расстроены, но нужно быстро поднять голову, ведь впереди нас ждет чрезвычайно важный матч против Челси», — отметил Гвардиола.