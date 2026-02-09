Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о своих впечатлениях после важной победы команды над Ливерпулем со счетом 2:1 в рамках АПЛ.

«Мы победили, правда? Когда выигрываешь — это повод для гордости. Мы провели невероятный первый тайм, но упустили несколько моментов. Во втором тайме инициативой владел соперник, а Собослаи снова забил такой же гол, как против Арсенала — под копирку. Какой удар, какой игрок. Но в итоге все решила вера нашего капитана — его характер, личность, нежелание сдаваться. Мы пошли за ним и в конце концов вернулись в игру.

Мы хорошо играли, но не реализовали то, что должны были. Нужно быть более собранными. Это качество наших игроков, но в защите мы тоже были отличные. Таких игроков, как Мо Салах, Гакпо, Вирц между линиями, нелегко контролировать.

Гол в концовке? Если это происходит много раз, значит, у тебя есть проблема. Мы недостаточно стабильны на протяжении 90 минут, но мы команда, которая старается расти. Возможно, мы еще не полностью готовы, но, возможно, через месяц будем. Рубен Диаш вернулся. Другие тоже возвращаются».