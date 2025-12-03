Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после безумной победы своей команды над Фулхэмом со счетом 5:4 в матче 14-го тура АПЛ.

«Что тут скажешь? Такое возможно только в этой лиге. Первый тайм мы сыграли хорошо, хотя и пропустили в конце. Второй тайм начали хорошо, но после счета 5:2 немного сдали. Все голы были одинаковыми: не защищались на линии штрафной, защищались с тревогой. У Фулхэма фантастическая команда, игроки, которые вышли в стартовом составе и со скамейки запасных.

Мы принимаем этот важный матч. Набираем три очка и идем вперед. Мы выиграли со счетом 5:4. Игра была исключительной до счета 5:2. Иногда такое случается, потому что соперники тоже играют.

Отрыв от Арсенала? Нам нужно подталкивать игроков вперед, но у нас есть и много хорошего — прессинг, моменты. В футболе невозможно постоянно контролировать все 90 минут, и шаг за шагом мы будем прогрессировать», – сказал испанец.