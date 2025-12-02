По информации инсайдера Экрема Конура, вингер Борнмута Антуан Семеньо может перейти в Манчестер Сити уже в январе 2026 года.

Источник сообщает, что «горожане» готовы активировать опцию выкупа 25-летнего игрока за 74 миллиона евро. В борьбе за футболиста Манчестер Сити сейчас опережает такие клубы, как ПСЖ, Бавария, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхэм, Челси и Арсенал.

В этом сезоне Семеньо сыграл 13 матчей во всех турнирах, забив шесть голов и сделав три ассиста. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость вингера составляет 55 миллионов евро.

