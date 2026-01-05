Гвардиола пролил свет на потери Ман Сити после игры с Челси
Без потерь не обошлось
около 3 часов назад
Фото - Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о кадровой ситуации горожан после матча 20 тура АПЛ против Челси (1:1). Его слова приводит Sky Sports.
Все станет понятно в ближайшие дни, но все выглядит не очень хорошо. Когда в вашем распоряжении вся команда, можно организовать конкуренцию и проводить ротацию, но сейчас ситуация такова. Я не могу ее изменить. - объяснил Гвардиола.
Гвардиола потерял не только очки в матче с командой без тренера, но и самого себя.