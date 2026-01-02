Павел Василенко

Хосеп Гвардиола снова был вынужден успокаивать болельщиков Манчестер Сити на фоне новой волны слухов о своем будущем. Испанский наставник четко дал понять: он не собирается покидать клуб и намерен отработать действующий контракт, рассчитанный до лета 2027 года.

Спекуляции активизировались после неожиданной отставки Энцо Марески из Челси в новогодние дни. В СМИ сразу начали появляться предположения, что бывший ассистент Гвардиолы может стать его преемником на «Этихаде». Сам Хосеп отреагировал четко и без эмоций.

«У меня есть контракт. Я повторял это тысячу миллионов раз. Я здесь уже десять лет. Однажды я уйду, но не сейчас. Я счастлив в Манчестер Сити и хочу бороться вместе со своей командой», – подчеркнул тренер, который возглавляет команду с 2016 года.

Гвардиола также прокомментировал ситуацию вокруг Марески, с которым ранее работал в тренерском штабе Манчестер Сити. По его словам, решение лондонского клуба стало большой потерей.

«С моей точки зрения, Челси потерял невероятного менеджера и замечательного человека. Но это решение совета директоров, и мне больше нечего добавить. Это лишь подчеркивает, насколько мне повезло работать в клубе, где меня поддерживают. Мой клуб – невероятный», – добавил Гвардиола.

Таким образом, наставник «горожан» четко обозначил свою позицию, дав понять, что разговоры о смене тренера на данный момент не имеют под собой реальных оснований.