Главный тренер Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола подвел итоги матча 18 тура АПЛ против Ноттингем Форест (1:2). Его слова приводит BBC.

Какую же команду снова создал Шон Дайч. Это реально, реально очень важные три очка. Невероятная команда. То, как они играют, это просто потрясающе. Игорь выигрывает все единоборства. У них команда высочайшего качества. В прошлом сезоне эта команда не попала в ЛЧ буквально из-за одного-двух матчей, а теперь играет в еврокубках. Фантастическая команда и очень сложное место для выезда, особенно зимой.

Мы много говорили об этом с игроками в последние дни. Зима, выезд в Ноттингем Форест — ты должен быть здесь, здесь и здесь. Если бы мы не были готовы, мы бы не выиграли этот матч. Менталитет был невероятным, поэтому я снова очень доволен ребятами, — рассказал Гвардиола.