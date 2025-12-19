Гвардиола высказался о своем будущем в Ман Сити: «Я не буду здесь вечно»
Испанец понимает, что придется покинуть клуб
около 15 часов назад
Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями относительно дальнейшего развития своей тренерской карьеры. Его цитаты приводит ВВС.
«Моё будущее? Мне постоянно задают этот вопрос, рано или поздно я уйду из Манчестер Сити. У меня осталось 18 месяцев контракта, и я очень доволен развитием команды. Этот вопрос возникает в какой-то момент каждого сезона. Произойдёт то, что должно произойти.
Нет никаких обсуждений, конец темы. Я не буду здесь вечно. Что должно произойти, то произойдёт. Клуб должен быть готов, но сейчас этот вопрос не обсуждается.
Я здесь. Кто знает, что произойдёт? Будь у меня 10-летний контракт или шестимесячный, футбол всё равно сильно меняется. Сейчас я сосредоточен на матче с Вест Хэмом, а потом несколько дней с отцом буду играть в гольф, на этом всё», – сказал Гвардиола.
