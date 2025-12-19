Тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мыслями относительно дальнейшего развития своей тренерской карьеры. Его цитаты приводит ВВС.

«Моё будущее? Мне постоянно задают этот вопрос, рано или поздно я уйду из Манчестер Сити. У меня осталось 18 месяцев контракта, и я очень доволен развитием команды. Этот вопрос возникает в какой-то момент каждого сезона. Произойдёт то, что должно произойти.

Нет никаких обсуждений, конец темы. Я не буду здесь вечно. Что должно произойти, то произойдёт. Клуб должен быть готов, но сейчас этот вопрос не обсуждается.

Я здесь. Кто знает, что произойдёт? Будь у меня 10-летний контракт или шестимесячный, футбол всё равно сильно меняется. Сейчас я сосредоточен на матче с Вест Хэмом, а потом несколько дней с отцом буду играть в гольф, на этом всё», – сказал Гвардиола.