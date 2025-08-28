Левый вингер донецкого Шахтера Кевин может покинуть украинский чемпионат до закрытия трансферного окна, сообщает турецкое издание Fanatik.

Интерес к 22-летнему бразильцу проявляет действующий чемпион Турции Галатасарай, который намерен усилить состав для борьбы в Суперлиге и Лиге чемпионов.

Команда Окана Бурука рассматривает Кевина как оптимальную замену для 25-летнего Барыша Йылмаза, который, скорее всего, покинет клуб. Главным кандидатом на его подписание называют саудовский Неом, который готов заплатить около 40 миллионов евро.

Галатасарай готов отпустить Йылмаза и сделать все, чтобы закрыть сделку по Кевину. Сам футболист уже сообщил руководству Шахтера о нежелании продолжать карьеру в Украине и попросил дать согласие на трансфер.

Стоит отметить, что конкуренцию турецкому гранду составляет английский Фулхэм. Ожидается, что переход бразильца может принести донецкой команде около 40 миллионов евро.